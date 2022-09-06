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Винисиус впервые забил в 4 матчах подряд за «Реал»: до юбилейного 10-го в ЛЧ не хватает лишь одного гола

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Винисиус Жуниор забил в игре ЛЧ против "Селтика".

Он впервые забил в 4 матчах подряд за "Реал". А до юбилейного 10-го в ЛЧ не хватает лишь одного гола. Сейчас у него 9. 

Так бразилец забивал "Селтику". Прошла передача справа:

И Вини первый на мяче:

Последние 6 игр Винисиуса во всех турнирах:

⚽ против "Ливерпуля"

❌ против "Альмерии"

⚽🅰️ против "Сельты" 

⚽ против "Эспаньола"

⚽ против "Бетиса"

⚽ против "Селтика"

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