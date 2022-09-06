Винисиус впервые забил в 4 матчах подряд за «Реал»: до юбилейного 10-го в ЛЧ не хватает лишь одного гола

Винисиус Жуниор забил в игре ЛЧ против "Селтика".
Он впервые забил в 4 матчах подряд за "Реал". А до юбилейного 10-го в ЛЧ не хватает лишь одного гола. Сейчас у него 9.
Так бразилец забивал "Селтику". Прошла передача справа:
И Вини первый на мяче:
Последние 6 игр Винисиуса во всех турнирах:
⚽ против "Ливерпуля"
❌ против "Альмерии"
⚽🅰️ против "Сельты"
⚽ против "Эспаньола"
⚽ против "Бетиса"
⚽ против "Селтика"
Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «Реала»! Скачивай!
Комментарии