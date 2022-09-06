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Гвардиола назвал «Реал» фаворитом на победу в Лиге чемпионов

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Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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На своей пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов «Манчестер Сити» против «Севильи» Хосеп Гвардиола назвал фаворитов турнира.

«Фавориты на победу в Лиге чемпионов? Для меня это «Реал».

Это интересная точка зрения от каталонского менеджера, который был  главным тренером «Барселоны».

Не будем забывать, что этим летом «Барса» подписала семь игроков, в том числе такую ​​голевую машину, как Роберт Левандовски.

Что ж, в прошлом сезоне команда Гвардиолы проиграла «Реалу» в полуфинале. Испанец, похоже, научился никогда не недооценивать «сливочных».

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