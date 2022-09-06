Гвардиола назвал «Реал» фаворитом на победу в Лиге чемпионов

На своей пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов «Манчестер Сити» против «Севильи» Хосеп Гвардиола назвал фаворитов турнира.

«Фавориты на победу в Лиге чемпионов? Для меня это «Реал».

Это интересная точка зрения от каталонского менеджера, который был главным тренером «Барселоны».

Не будем забывать, что этим летом «Барса» подписала семь игроков, в том числе такую ​​голевую машину, как Роберт Левандовски.