Гвардиола назвал «Реал» фаворитом на победу в Лиге чемпионов

На своей пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов «Манчестер Сити» против «Севильи» Хосеп Гвардиола назвал фаворитов турнира.
«Фавориты на победу в Лиге чемпионов? Для меня это «Реал».
Это интересная точка зрения от каталонского менеджера, который был главным тренером «Барселоны».
Не будем забывать, что этим летом «Барса» подписала семь игроков, в том числе такую голевую машину, как Роберт Левандовски.
Что ж, в прошлом сезоне команда Гвардиолы проиграла «Реалу» в полуфинале. Испанец, похоже, научился никогда не недооценивать «сливочных».
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