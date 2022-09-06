«Я хочу продолжать развиваться до последнего дня своей жизни»: Винисиус ставит командный успех выше личного

Похоже, Винисиус не собирается останавливаться. На вопрос о своей личной цели в этом сезоне Винисиус сказал: «Конечно, я хочу забивать больше голов и отдавать больше передач, но моя цель — продолжать побеждать вместе с командой.

Мне 22 года, и я знаю, что должен продолжать развиваться. Клуб дает мне все, чтобы я мог продолжать расти.

Я думаю, что должен улучшить все. Я хочу продолжать развиваться до последнего дня своей жизни. Я играю с Каримом [Бензема], который развивается с каждым днем, и ему 34 года».

Вингер разговаривал с УЕФА перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика».

Ясно то, что Вини больше сосредоточен на том, чтобы выиграть больше трофеев для «Реала», чем на том, чтобы забивать голы.