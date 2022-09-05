«Мадрид» уже в Глазго: оцениваем новые костюмы Zegna

«Реал Мадрид» уже в Глазго, где завтра сыграет первый матч группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика».

Команда Карло Анчелотти разместилась в отеле Radisson Blu. Сегодня вечером перед тренировкой главный тренер и один из игроков «Мадрида» проведут пресс-конференцию.

Напомним, что в группе F «Мадриду» придется также встретиться с «Шахтером» и «Лейпцигом».

Можно, кстати, оценить стиль футболистов – с этого сезона их одевает легендарный итальянский бренд Zegna.

Вот лучшие кадры команды по пути в Глазго: