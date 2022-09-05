Суперкомпьютер назвал победителя матча «Селтик» - «Реал Мадрид»

Уже завтра «Реал Мадрид» начнет свой путь к 15-му кубку Лиги чемпионов. Команда Карло Анчелотти по результатам жеребьевки попала в группу F и проведет первый матч в гостях у «Селтика».

По прогнозам Суперкомпьютера FiveThirtyEight «сливочные» - фавориты противостояния. Стоит напомнить, что со старта сезона «Мадрид» добивался победы в каждом матче.

Суперкомпьютер SuperJohn не противоречит FiveThirtyEight и предсказывает победу Королевского клуба со счетом 2:0.

У подопечных Карло Анчелотти есть все для успеха, но «Селтик» не намерен уступать: шотландцы лидируют в домашнем чемпионате и в эту субботу разгромили «Рэйнджерс» (4-0) на своем поле. Матч в Глазго станет серьезным испытанием для «Мадрида».

Как вы думаете, сможет ли «Реал Мадрид» продолжить победную серию?