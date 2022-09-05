«Арсенал» проиграл «МЮ» 3-1: объясняем, что это значит для «Мадрида»

Вчера «МЮ» обыграл «Арсенал» в АПЛ: до этого момента лондонцы и «Реал Мадрид» были единственными командами в топ-5 чемпионатах Европы, которым удалось выиграть все матчи в своих домашних турнирах – 100% рекорд.

Однако, теперь у «Арсенала» в активе поражение (3-1), и, получается, что только «Мадриду» удалось удержать идеальную результативность в Европе.

«Сливочные» обыграли «Бетис» (2-1) на «Бернабеу» в минувшую субботу, продолжив защищать свой статус действующего чемпиона Испании.

Уже завтра команде Карло Анчелотти предстоит новое испытание – первый матч сезона в Лиге чемпионов против «Селтика».