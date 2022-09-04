Бензема, Кроос и еще 5 игроков «Реала», контракты которых истекают в 2023 году. Кто из них уйдет?

Три игрока «Реала» покинули клуб этим летом в качестве свободных агентов, и еще семь могут последовать за ними в 2023 году.

Это связано с тем, что контракты Карима Бензема, Тони Крооса, Луки Модрича, Начо, Мариано, Марко Асенсио и Дани Себальоса истекают в конце сезона.

Однако в сообщениях говорится, что клуб постарается продлить контракты с Бензема, Начо и Себальосом. Будущее Модрича будет зависеть от его выступлений в этом сезоне.

Что касается Крооса, в клубе хотят, чтобы он остался, но полузащитник подумывает о досрочном завершении карьеры и определит свое будущее ближе к концу сезона.