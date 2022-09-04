Без Одриосолы и Вальехо. Заявка «Мадрида» на матч с «Селтиком»

Уже в ближайший вторник «Реал Мадрид» сделает первый шаг к завоеванию Десимокинты. Перед встречей «Селтиком» Карло Анчелотти полностью повторил заявку на вчерашний матч с «Бетисом»: оставил за бортом Одриосолу и Вальехо, а также включил Луиса Лопеса, как третьего голкипера. Ни Винисиуса Тобиаса, ни Икера Браво из «Кастильи» в заявке на первый матч Лиги чемпионов нет.

Альваро Одриосола и Хесус Вальехо сегодня вернулись к групповым тренировкам. Латераль страдал от дискомфорта в икроножной мышце с 17 августа и пропустил последние три матча Ла Лиги, а центральный защитник был вне игры 10 дней.

Завтра утром «Реал Мадрид» направится в Глазго, где продолжит подготовку к старту Лиги чемпионов. Матч между «Мадридом» и «Селтиком» рассудит швейцарский арбитр Сандро Шерер: для 34-летнего специалиста это будет дебют в ЛЧ.

Вот заявка Карло Анчелотти на матч с «Селтиком»: