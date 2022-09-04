«Забьёт 5 голов в следующей игре». Бензема деактивировал аккаунты в социальных сетях - реакция болельщиков

Карим Бензема закрыл свои аккаунты в социальных сетях.

Некоторые болельщики считают, что это связано с его посредственной игрой против «Бетиса» в субботу.

@the_marcoli_boy: «Бензема деактивировал свою учетную запись в Twitter и активировал режим монстра 💀».

@gh_Denver: «Раз Бензема закрыл свой аккаунт в Twitter, мы все должны согласится, что он забьет 5 голов в следующем матче».

Карим Бензема не впечатли во вчерашней игре против «Бетиса» и подвергся критике со стороны некоторых болельщиков клуба.