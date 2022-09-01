«Они заслуживают большего уважения от СМИ». Болельщик считает, что два тренера «Мадрида» должны быть в числе лучших в истории футбола

Болельщик «Мадрида» под ником u/Cloren_Samoon опубликовал интересный пост на Reddit. Он считает, что Карло Анчелотти и Зинедин Зидан должны быть упомянуты при среди лучших тренеров в истории футбола.

«Я только что посмотрел список топ-20 команд, потративших больше других за последние 10 лет, и «Мадрида» среди них нет. Клуб мало тратил, но при этом пять раз выиграл Лигу чемпионов за рекордно короткий период – дважды с Анчелотти и трижды с Зиданом. Они заслуживают больше уважения за свои достижения с «Реалом».

«Я понимаю, что Зидан пока проявил себя только в «Мадриде» - он работал с командой пять сезонов, но Анчелотти выигрывал везде и он среди лучших - это не должно обсуждаться. Хотя я почему-то вижу только как восхваляют Клоппа и Гвардиолу».

«Анчелотти и Зидан заслуживают большего уважения от СМИ».

Зинедин Зидан только начал свою карьеру и у него еще будет возможность проявить себя. А Карло Анчелотти планирует уйти на пенсию после завершения работы в «Мадриде». Резюме итальянца остается одним из самых впечатляющих в футболе: он единственный тренер, который смог победить в топ-5 чемпионатах.