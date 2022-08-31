«Реал» внедрил новую технологию тренировки штрафных ударов. Прыгающая стенка действительно впечатляет

Будущее уже наступило.

На видео видно, что оборудование позволяет регулировать высоту отдельных фигур, а это означает, что можно подготовиться к конкретным предстоящим противникам в зависимости от их роста.

Так, например, перед матчем с «Барселоной» игроки «Лос-Бланкос» могли бы потренироваться в ударах через стенку, в которой стоят фигуры ростом с Жюля Кунде или Андреаса Кристенсена.

В стенке шесть манекенов в натуральную величину, но их количеству регулируется. Луке Модричу удалось пробить голкипера «Мадрида» и стену из пяти «роботов», а Тони Кроос тоже с легкостью обвел искусственных соперников.