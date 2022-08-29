Журналист задал Кроосу каверзный вопрос о Левандовском. Тони ответил в своем стиле

Карим Бензема сделал дубль в матче «Реала» против «Эспаньола». После игры журналист спросил Крооса, вдохновило ли Карима выступление Левандовского. Дело в том, что незадолго до матча «сливочных» «Барселона» разгромила «Вальядолид» со счетом 4:0, Роберт в этой встрече забил два мяча.

На вопрос журналиста Кроос ответил с немецкой краткостью:

«Я не знаю, повлияло ли на Бензема соперничество с Левандовским, спросите об этом его самого», — сказал Тони и поспешил уйти.

Кроос известен своими беседами с журналистами. Например, после недавнего финала Лиги чемпионов Тони просто разнес репортера, который, по мнению немца, не смог за полтора часа придумать два нормальных вопроса.

В этот раз обошлось без скандалов.

В Испании тем временем действительно назревает соперничество между двумя выдающимися бомбардирами — Левандовским и Бензема. Так что вопрос журналиста был весьма логичным, правда, репортер выбрал совсем не того человека, чтобы получить ответ.