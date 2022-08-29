Винисиус необычно отпраздновал гол в ворота «Эспаньола». Объясняем, что это значит

В третьем туре чемпионата Испании мадридский «Реал» встречался с «Эспаньолом» и сумел обыграть соперника со счетом 3:1.

Винисиус забить на 12-й минуте и необычно отметил свой гол. Празднование Вини привлекло внимание многих болельщиков, ведь раньше бразилец ничего подобного не показывал. Разгадка оказалась очень простой, даже банальной.

Вини опубликовал в «Твиттере» фото своего празднования с подписью «El baile sigue», на русский это словосочетание можно перевести как «танец продолжается». Очевидно, бразилец просто наслаждается своей игрой.

В первых трех турах Ла Лиги Винисиус забил два мяча, но его танец продолжается еще с прошлого сезона. Бразилец забил 22 гола и сделал 20 результативных передач в 52-х матчах за «Реал» в сезоне 2021/22.

Как думаете, продолжит ли Вини подобным образом отмечать свои следующие голы?