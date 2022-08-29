«Выбрать состав – это как сделать ставку». Карло Анчелотти объясняет свои решения в матче с «Эспаньолом»

«В каждом матче бывает по-разному: если бы мы выпустили Родриго и Камавингу в основе, возможно, у нас бы не было того контроля в первые 25 минут. Если бы на замену вышли Кроос и Модрич, возможно, у нас бы не было той энергии», - Карло Анчелотти объяснил свое решение не выпускать молодых игроков с первых минут матча с «Эспаньолом».

«Выбрать состав – это как сделать ставку. Иногда она выигрывает, иногда – проигрывает».

В этот раз ставка главного тренера «Реал Мадрид» сработала: молодежь изменила ход матча, появившись со скамейки запасных. Камавинга был невероятен, а Родриго записал в свой актив голевую передачу.