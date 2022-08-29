Феде Вальверде одержал 100 побед с «Мадридом»

Победа над «Эспаньолом» стала 100-й для Феде Вальверде в составе «Мадрида». Уругваец проводит свой пятый сезон в клубе и в общей сложности сыграл 152 матча.

100 побед Феде с «Мадридом» распределились следующим образом: Ла Лига (74), Лига чемпионов (15), Кубок Короля (7), Суперкубок Испании (3), Суперкубок Европы (1). У Вальверде уже 7 трофеев с Королевским клубом: кубок Лиги чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, два Суперкубка Испании и 2 чемпионства в Ла Лиге.

Феде Вальверде закрепился в основе «Мадрида»: Карло Анчелотти считает его ключевым игроком своей команды. С ним на поле «Реал» показывает более вертикальный футбол и компактнее играет в обороне.