4 вещи, которые еще могут произойти в «Реале» за 4 дня до крайнего срока трансфера

Ожидается, что в последние несколько дней летнего трансферного окна в «Реале» будет происходить мало чего интересного.

Давайте посмотрим, какие сделки еще могут состояться до 1 сентября.

Марко Асенсио может уйти. Сообщается, что интерес к игроку проявляют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», причем последний готов предложить за испанца 30 миллионов евро. Вопрос в том, нужен ли им Асенсио после подписания контракта со звездой «Аякса» Антони.

Контракт с Мариано может быть расторгнут. Карло Анчелотти сказал, что рассчитывает на нападающего, но его уход остается вариантом.

Некоторые другие незамеченные игроки первой команды могут уйти. Как, например, Альваро Одриосола или Хесус Вальехо. Между тем, предложений по Эдену Азару нет, так что бельгиец наверняка останется.