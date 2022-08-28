Алаба – «секретный» вариант Анчелотти. Он может играть вместо Каземиро в центре поля

В «Мадриде» уже определились – замену Каземиро будут искать в своей команде. Хотя трансферный рынок закроется только 1 сентября, клуб уверен в альтернативах своего состава. И их не так уж мало. На самом деле, помимо логичных (Чуамени, Кроос и Камавинга), у Анчелотти есть еще один «секретный» вариант – Дэвид Алаба. А может, и не очень «секретный», если взглянуть на карьеру разностороннего австрийца.

Алаба стал знаменит благодаря выступлениям на позиции левого защитника и сейчас блистает как центральный защитник, но в своем первом сезоне в «Баварии», 2011/12, он показал, что способен играть немного впереди и в центре. В шести случаях он выступал в роли центрального полузащитника и в четырех – в роли опорного. Ему было 20 лет, и его способность предвидеть игру, физическая форма, организаторские способности и превосходное тактическое чутье убедили Хайнкеса использовать его, когда возникали проблемы. С тех пор австриец все чаще и чаще выходил в основе: он провел 79 матчей в полузащите (31 в качестве опорного и 48 в качестве полузащитника) на клубном уровне. А если добавить к этому и выступления за сборную Австрии, то будет еще 48 (14 и 34).

Чуамени отлично сыграл против «Сельты», а Камавинга и Кроос прекрасно понимают эту позицию, но Анчелотти знает, что есть вариант с Алабой. Конечно, ему придется разрушить партнерство, которое принесло ему вторую Лигу Чемпионов за время его работы в «Мадриде».

«Я не хочу менять прошлогоднюю пару (Милитао-Алаба)», – сказал Карлетто во время предсезонки, когда понял, что в этом сезоне «четверка» будет играть как «тройка» – плюс подкрепление в лице Рюдигера. Планы итальянца меняются, но сезон длинный, а Чемпионат Мира уже близко.

Тренер уже указал, что в сезоне 2022/23 будет больше ротаций, и Карло может задействовать все доступные ресурсы из-за насыщенного календаря. Когда ситуация требовала подобного в «Баварии» или в национальной сборной, Алаба был готов. В «Мадриде» будет то же самое. В Мюнхене, на самом деле, до сих пор жалеют, что отпустили Алабу.

«Мы предложили ему много денег, с нашей точки зрения. Была встреча с представителями Дэвида, и мы поставили ему ультиматум. Мы сказали, что Дэвид должен принять решение. Сегодня я бы сказал, что, возможно, в этом не было необходимости, что игроку такого качества, как Дэвид, нужно было дать срок», – сказал Салихамиджич в июле, увидев, как австриец прогрессирует в «Мадриде».

До сих пор Алаба справился со всеми задачами: он унаследовал «четверку» Рамоса и его способность начинать атаку. Дэвид уже войдет в историю благодаря легендарному празднованию со стулом. Более того, в последнее время Алаба даже пробует себя в роли бомбардира, когда это необходимо. Если будет нужна помощь в полузащите, он, конечно, будет рад помочь.

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