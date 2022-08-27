УЕФА опубликовало календарь группового этапа Лиги чемпионов: «Реал Мадрид» уже знает свое расписание

УЕФА опубликовало календарь группового этапа Лиги чемпионов. По итогам жеребьевки «Реал Мадрид» оказался в группе F и сыграет с «РБ Лейпцигом», «Шахтером» и «Селтиком». Вот как выглядит календарь «сливочных»:

Групповой этап

«Селтик» - «Реал Мадрид», 6 сентября

«Реал Мадрид» - «РБ Лейпциг», 14 сентября

«Реал Мадрид» - «Шахтер», 4 октября

«Шахтер» - «Реал Мадрид», 11 октября

«РБ Лейпциг» - «Реал Мадрид», 25 октября

«Реал Мадрид» - «Селтик», 2 ноября

Вот полное расписание для всех групп турнира:

1/8 финала Лиги чемпионов

Первый матч раунда плей-офф состоится в промежутке между 14/15 февраля и 21/22 февраля 2023 года, ответная встреча намечена на 7/8 марта – 14/15 марта 2023 года.

1/4 финала Лиги чемпионов

11/12 апреля - 18/19 апреля 2023 года

1/2 финала

9/10 мая – 16/17 мая 2023 года

Финал

10 июня 2023 года.