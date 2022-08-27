«Это словно сон, и я не хочу просыпаться». Лука Модрич отмечает 10 лет в «Мадриде»

27 августа 2012 года Лука Модрич подписал контракт с «Мадридом» и осуществил свою детскую мечту. С этого дня прошло уже 10 лет, теперь хорват – легенда клуба, с которым они пять раз выигрывали Лигу чемпионов, четыре Суперкубка Европы, четыре Клубных чемпионата мира, трижды Ла Лигу, четыре Суперкубка Испании и Кубок Короля.

За плечами Луки 21 трофей с «Мадридом» и 439 матчей, не стоит забывать и о Золотом Мяче, а также о трофее The Best от УЕФА, которые футболист получил в 2018 году, забив 32 гола и сделав 74 результативные передачи.

В интервью для издания AS Лука вспомнил свой переход в «Реал Мадрид»:

«Трансфер в «Мадрид» стал одним из лучших решений в моей жизни. Быть игроком Королевского клуба - это словно сон, и я не хочу просыпаться».

Модричу пришлось пройти испытание, чтобы оказаться в «Реале»: летом 2011 года «Тоттенхэм» пообещал, что отпустит его в конце следующего сезона, но когда дошло до дела, то президент клуба Дэниэл Леви потребовал за хорвата сумму, несоответствующую рынку. Жозе Моуринью настаивал, а Модрич отказался проводить предсезонку с англичанами, раз «Тоттенхэм» не сдержал слово. До 27 августа хорват тренировался в одиночестве, пока не состоялся его переход в «Реал Мадрид» за 30 млн + 5 млн бонусами.

«Процесс был долгим, но в итоге я оказался в «Мадриде». Я очень счастлив. Большая честь играть за величайших клуб в мире. Я хочу скорее начать тренироваться и выйти на поле в этой футболе. Я очень взволнован», - говорил Лука во время своей презентации.

Когда хорват перешел в «Реал», то взял «19» номер, на тот момент «10» команды был Месут Озил, но время все расставило по своим местам, и летом 2017 года заветный номер оказался у Луки Модрича. На сегодняшний день именно его футболка является одной из самых продаваемых в магазинах «Мадрида».

По прошествии десятилетия в клубе Модрич говорит об ощущениях в начале нового сезона с «Реалом»:

«Я в клубе уже 10 лет, но каждый сезон начинаю, как будто он первый. В прошлом году мы выиграли четыре трофея и впереди у нас много целей».

В раздевалке Лука – один из тяжеловесов, его мнение ценится так, как будто он является первым капитаном. В клубе очень благодарны за его решение продлить контракт на год и пойти на сокращение зарплаты на 10% после пандемии. В прошлом сезоне Лука вновь стал одним из ключевых игроков «Мадрида».

Футболист благодарен за все эмоции, которые удалось пережить за прошедшие 10 лет:

«Я всегда чувствую любовь и поддержку мадридистов и стараюсь отблагодарить их на поле. «Бернабеу» - особенный стадион для меня».

Лука Модрич – легенда «Мадрида», 10 лет в клубе служат тому подтверждением.