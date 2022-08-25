Карим Бензема: «Забить столько же голов, сколько Криштиану – невозможно»

Сегодня Карим Бензема был признан УЕФА Игроком года. Футболист набрал 523 голоса, опередив Кевина Де Брюйне (122) и Тибо Куртуа (118). В интервью для European Sports Media футболист поделился первыми впечатлениями от победы.

О своих результатах

«Сейчас мне 34 года, я стал сильнее, как футболист, показываю свой лучший футбол. Это правда, прошедший сезон был лучшим в моей карьере. Есть вещи, которые не изменились за эти годы: я выхожу на поле и думаю о том, что должен сделать, чтобы мы выиграли матч, я думаю о команде, а не о себе».

О Лиге Чемпионов

«Хотя каждый трофей имеет историю, очевидно, что прошедшая Лига чемпионов была самой сложной из пяти, что мы выиграли. Для меня она была и самой прекрасной благодаря невероятным камбэкам и тому, что мы не сдавались».

О роли Криштиану

«Криштиану мне очень помог, с ним у меня была другая роль в команде. Когда он ушел, я знал, что могу сделать качественный шаг вперед и забивать больше голов. Я продолжаю играть в футбол, все, что изменилось с тех пор – это моя статистика. Цифры говорят, что я близок к легендам «Мадрида», мне это дает уверенность в себе, хотя я знаю, что забить столько же голов, сколько Криштиану – это невозможно. Поэтому я сосредоточен на том, что могу сделать на поле, чтобы помочь команде победить. Цифры – не главное. Я не играю, думая о титулах или голах, я играю, потому что люблю футбол, хотя, разумеется, у меня есть мечты: одна из них – выиграть Золотой Мяч».

О Карло Анчелотти

«Карло – один из лучших тренеров, с которым мне довелось работать: я помню Моуринью, Зизу, он совершил невероятное в «Мадриде». Анчелотти ушел и вернулся, потому что был единственным вариантом на трансферном рынке, а в итоге мы выиграли Суперкубок, Ла Лигу и Лигу чемпионов. Карло вселяет в нас уверенность, которую мы переносим на поле и совершаем камбэки – это все делает он один».