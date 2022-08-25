«Все надо мной смеялись». Тьерри Анри никогда не сомневался в успехе Карима Бензема

Карим Бензема только что был признан Лучшим игроком сезона по версии УЕФА. И если любители футбола по-настоящему стали ценить Карима после ухода из «Мадрида» Криштиану Роналду, то Тьерри Анри давно был уверен во французском нападающем.

«В мире, переполненном фанатами Роналду и Месси, я на протяжении 15 лет был фанатом Бензема. Все надо мной смеялись, но я говорил, что он однажды будет бороться за Золотой Мяч в составе «Мадрида». Каждому герою свое время. Никогда не переставайте работать – будьте, как Карим», - говорит Тьерри Анри.

Анри был прав, имя обладателя Золотого Мяча назовут 17 октября 2022 года. Велика вероятность, что им станет Карим Бензема.