Игрок года по версии УЕФА: Карим называет Анчелотти лучшим тренером и благодарит Флорентино Переса

Гала-вечер УЕФА был окрашен в белые цвета. Лучшим тренером признали Карло Анчелотти, а футболистом года – Карима Бензема. Успех в последней Лиге чемпионов не остался незамеченным членами жюри, состоящего из тренеров команд-участниц последнего розыгрыша и 55 спортивных журналистов.

В своей номинации Карим Бензема обошел голкипера «Мадрида» Тибо Куртуа и полузащитника «МанСити» Кевина Де Брюйне.

«Футбол – это сложная вещь. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, моего тренера и президента. Мы смогли совершить камбэк в ответных матчах в плей-офф Лиги чемпионов благодаря поддержке наших болельщиков. Карло Анчелотти – лучший тренер в мире, настоящий профессионал, он дает нам верну в себя. У меня с ним отличные отношения, и я рад, что Карло – мой тренер», - говорил со сцены Бензема.

Кариму 34 года, долгое время он оставался в тени Криштиану Роналду, но теперь признан лучшим игроком в Европе. На счету француза 15 голов в прошедшем розыгрыше ЛЧ, он стал ключевым игроком «Мадрида» на пути к трофею.