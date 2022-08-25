Карло Анчелотти становится Тренером года по версии УЕФА и делится формулой успеха

Карло Анчелотти признан Тренером года по версии УЕФА в сезоне 2021/22. Итальянец получил трофей после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле. Анчелотти завоевал с командой Десимокуарту, Ла Лигу и Суперкубок Испании, поэтому сумел обойти в голосовании Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолу.

«Спасибо за эту награду. Спасибо Арриго Сакки, моему учителю. Хочу поблагодарить своих игроков, клуб, тренерский штаб, а также болельщиков за незабываемые вечера на «Бернабеу» и мою семью за то, что позволяют мне делать мою работу. Я хочу поблагодарить и президента за возможность вернуться в «Мадрид».

Формула успеха? Это упорный труд и мастерство футболистов. В нашей раздевалке фантастическая атмосфера и связь между молодыми и ветеранами. Благодаря химии на стадионе и поддержке наших болельщиков мы смогли завоевать все эти титулы в прошлом сезоне».

Карло Анчелотти не мог не отметить Карима Бензема:

«Я впечатлен Каримом: он не просто нападающий или голеадор, он - отличный футболист. Карим стал намного сильнее за последние годы, его лидерские качества очень важны в раздевалке. Карим – мой хороший друг, хотя в составе он не по этой причине. Нам повезло, что Карим в нашей команде».

Карло Анчелотти стал первым тренером в истории, которому удалось выиграть Кубок Европы четыре раза, он также является единственным тренером, побеждавшим в пяти топ-лигах.