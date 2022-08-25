Удачный расклад для «Мадрида»: что мы знаем о соперниках «сливочных» по группе F

«Реал Мадрид» уже знает, кому придется противостоять на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/23. Во время жеребьевки, которая только что завершилась в Стамбуле, первым соперником «сливочных» по группе F стал «Ред Булл Лейпциг», один из самых сильных клубов Бундеслиги с их яркой звездой - Кристофером Нкунку. На старте сезона «Лейпциг» уже успел сыграть три матча в чемпионате Германии, дважды заработав ничью и один раз проиграв – сейчас будущий соперник «Мадрида» 11-й в турнирной таблице.

Соперником «Мадрида» из третьей корзины стал донецкий «Шахтер», старый знакомый «сливочных». За последние три сезона команды встречались шесть раз. Сейчас «Шахтер» ослаблен уходом большинства иностранцев, особенно бразильцев, которые подняли уровень команды. За прошедшие шесть матчей между «Мадридом» и «Шахтером» у испанцев четыре победы и у украинцев – две.

Последним соперником Королевского клуба стал «Селтик», шотландцы вернулись в Лигу чемпионов спустя несколько лет отсутствия. У этого противостояния есть история, команды встречались в четвертьфинале ЛЧ в 1980-м году, первая игра закончилась победой «Селтика» (2-0), но в ответном матче «Мадрид» совершил камбэк на «Бернабеу» (3-0)