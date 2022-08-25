«Я перестал уважать Моуринью, когда он назвал меня котом». Карим Бензема вспоминает о конфликте с тренером

Жозе Моуринью был тренером «Мадрида» с 2010 по 2013 год – в это время он потерял уважение Карима Бензема.

Все началось с того, что Моуринью публично раскритиковал Карима за недостаточное количество забитых голов:

«Если я не могу охотиться с собакой, то буду охотиться с котом», - сказал португалец.

Отвечая на вопрос о своих чувствах после слов тренера, Карим Бензема признался Canal Plus:

«У нас всегда были хорошие отношения, но это заявление все изменило. У меня сложилось впечатление, что его это веселило. Даже если я и уважал Моуринью, то постепенно это чувство ушло. Я сказал ему то, что должен был и это заняло час».

«Я – футболист, а ты – мой тренер. Я уважаю тебя, а ты должен уважать меня. После этого больше не было никаких котов, собак или чего-то подобного. Я скромный, но если надо мной смеются, то я буду говорить прямо. Всегда лучше высказать свое мнение», - добавил Карим.

Даже если когда-то у Бензема и были проблемы с результативностью, то сейчас это уже далекое воспоминание. 34-летний футболист забил 325 голов за «Реал Мадрид» - он второй лучший бомбардир в истории клуба, его опережает только Криштиану Роналду (450).