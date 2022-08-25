📹«Реал Мадрид» теперь носит Zegna

«Реал Мадрид» и Zegna заключили соглашение, согласно которому футболисты и баскетболисты клуба, а также тренерский штаб будут путешествовать в костюмах итальянского бренда одежды. Подопечные Карло Анчелотти продемонстрируют новые костюмы перед первым выездным матчем Лиги Чемпионов.

Соглашение вступит в силу с 30 сентября на эксклюзивном мероприятии в Мадриде: Zegna представит свою новую коллекцию, в которой будет сочетаться наследие обоих брендов.

Недавно в Zegna обновили логотип: его ключевым элементом стала дорога цвета викуньи (одной из самых ценных тканей, используемых Zegna), символизирующая трассу Road 232, которую основатель модного дома Эрменеджильдо Зенья построил более 110 лет назад в горах Северной Италии, в Пьемонте, где базируется компания.

«Реал Мадрид» объединяется с иконой итальянской моды неслучайно – оба бренда верят в то, что совершенство достигается упорным трудом.