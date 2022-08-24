«Ливерпуль», «Челси» или «Тоттенхэм» из второй корзины. Возможные соперники «Реала» по групповому этапу ЛЧ

«Реал» попал в корзину 1 перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов.

Давайте взглянем на возможных соперников "Мадрида":

Возможные соперники «Реала» по групповому этапу Лиги чемпионов

Корзина 2: «Ливерпуль», «Челси», «Лейпциг», «Тоттенхэм».

Корзина 3: "Боруссия" Дортмунд, "РБ Зальцбург", "Шахтер", "Интер", "Наполи", "Спортинг" Лиссабон, "Байер" Леверкузен, "Бенфика".

Корзина 4: "Марсель", "Брюгге", "Селтик", "Виктория" Пльзень, Маккаби Хайфа, "Динамо" Загреб/"Буде-Глимт", "ПСВ" Эйндховен/"Рейнджерс", "Трабзонспор"/"Копенгаген"

Сегодня по результатам оставшихся матчей квалификации определятся еще три участника групповой стадии ЛЧ.

ПСВ примет «Рейнджерс» (первый матч 2:2), «Трабзонспор» сыграет с «Копенгагеном» (первый матч 1:2), «Динамо» Загреб встретится с «Буде-Глимт» (первый матч 0:1).

Жеребьевка группового этапа пройдет 25 августа в Стамбуле.