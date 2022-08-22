🎥Видео дня: Каземиро позирует с трофеями, которые он выиграл в «Реале»

Каземиро переходит из «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Бразилец выступал за «сливочных» с 2013 года, в футболке «королевского клуба» он провел 336 матчей.

Карьера Каземиро в столичном клубе выдалась головокружительной. Вместе с «Реалом» он трижды становился чемпионом Испании, один раз завоевал Кубок страны, трижды поднимал над головой Суперкубок Испании. В футболке «Мадрида» Каземиро также три раза завоевывал трофей клубного чемпионата мира, трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и, конечно, добавил в клубную коллекцию пять кубков Лиги чемпионов.

Всего вместе с «Реалом» бразилец завоевал 18 трофеев!

На прощальной пресс-конференции Каземиро позировал со всеми наградами, взгляните:

Удачи в новом клубе, легенда «сливочных»!