🎥 «Здесь сбылись все мои мечты»: Каземиро трогательно обратился к фанатам «Реала»

Каземиро записал прощальное видеообращение к фанатам мадридского «Реала»:

«Привет, мадридисты! Я здесь, чтобы записать для вас это видео. Спасибо вам всем большое. Здесь сбылись все мои мечты. Я буду скучать по вам. Знайте, что я останусь фанатом «Мадрида». Хала Мадрид навсегда».

Эпоха Каземиро в «Реале» закончилась, вместе с «королевским клубом» бразилец завоевал множество титулов, он, безусловно, останется в сердцах болельщиков. А теперь Каземиро готов бросить себе новый вызов, его карьера продолжится в «Манчестер Юнайтед».