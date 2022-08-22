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🎥 «Здесь сбылись все мои мечты»: Каземиро трогательно обратился к фанатам «Реала»

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Каземиро записал прощальное видеообращение к фанатам мадридского «Реала»:  

«Привет, мадридисты! Я здесь, чтобы записать для вас это видео. Спасибо вам всем большое. Здесь сбылись все мои мечты. Я буду скучать по вам. Знайте, что я останусь фанатом «Мадрида». Хала Мадрид навсегда». 

Эпоха Каземиро в «Реале» закончилась, вместе с «королевским клубом» бразилец завоевал множество титулов, он, безусловно, останется в сердцах болельщиков. А теперь Каземиро готов бросить себе новый вызов, его карьера продолжится в «Манчестер Юнайтед». 

 

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