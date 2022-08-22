«Однажды я вернусь»: Каземиро в слезах попрощался с «Реалом»

«Реал» достойно попрощался с Каземиро.
Церемония началась с видео, показывающего главные моменты карьеры бразильца в «Лос Бланкос».
Каземиро и его жена Анна Мариано не могли сдержать слез, когда смотрели эмоциональные кадры.
Затем Каземиро поднялся на трибуну. Бразилец снова расплакался еще до того, как начал свою прощальную речь.
«Когда я и моя жена приехали сюда, нас никто не знал. Это была новая страна, и здесь мы строили свою жизнь и свою семью.
Когда мне позвонили из «Реала», я был в Сан-Паулу, но знал, что однажды буду играть за первую команду Мадрида, хотя сначала я был в «Кастилье», там я начал узнавать ценности этого клуба.
Я выиграл здесь много титулов, но самая большая награда — это то, что я приходил сюда тренироваться каждый день.
Хочу поблагодарить всех: мою маму, жену, этот клуб, всех игроков и товарищей по команде.
Лука Модрич и Тони Кроос... Я не смогу их забыть. Вместе мы много выиграли. С Модричем и Кроосом я влюбился в наш футбол.
Я уверен, что однажды я вернусь. Я хочу вернуть всю любовь, которую дал мне клуб.
Президент, большое вам спасибо. С вами у этого клуба большое будущее. Hala Madrid!»
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