«Однажды я вернусь»: Каземиро в слезах попрощался с «Реалом»

«Реал» достойно попрощался с Каземиро.

Церемония началась с видео, показывающего главные моменты карьеры бразильца в «Лос Бланкос».

Каземиро и его жена Анна Мариано не могли сдержать слез, когда смотрели эмоциональные кадры.

Затем Каземиро поднялся на трибуну. Бразилец снова расплакался еще до того, как начал свою прощальную речь.

«Когда я и моя жена приехали сюда, нас никто не знал. Это была новая страна, и здесь мы строили свою жизнь и свою семью.

Когда мне позвонили из «Реала», я был в Сан-Паулу, но знал, что однажды буду играть за первую команду Мадрида, хотя сначала я был в «Кастилье», там я начал узнавать ценности этого клуба.

Я выиграл здесь много титулов, но самая большая награда — это то, что я приходил сюда тренироваться каждый день.

Хочу поблагодарить всех: мою маму, жену, этот клуб, всех игроков и товарищей по команде.

Лука Модрич и Тони Кроос... Я не смогу их забыть. Вместе мы много выиграли. С Модричем и Кроосом я влюбился в наш футбол.

Я уверен, что однажды я вернусь. Я хочу вернуть всю любовь, которую дал мне клуб.

Президент, большое вам спасибо. С вами у этого клуба большое будущее. Hala Madrid!»