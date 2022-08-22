Трансфер Каземиро обойдется «МЮ» в 140 миллионов фунтов. В 34 года он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

Громкий трансфер обойдется «красным дьяволам» в огромные деньги.

«Юнайтед» заплатит «Лос Бланкос» 70 миллионов фунтов стерлингов за трансфер 30-летнего полузащитника, он также получит огромную зарплату в клубе.

Согласно The Athletic, Каземиро будет получать такую ​​же заработную плату, как и Давид де Хеа, который зарабатывает около 375 000 фунтов стерлингов в неделю на «Олд Траффорд».

30-летний бразилец подписал четырехлетний контракт, который может быть продлен и на пятый год, и к 34 годам Каземиро останется одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

The Athletic утверждает, что переход опорника будет стоить «Юнайтед» в общей сложности более 140 миллионов фунтов стерлингов, включая плату за трансфер и его заработную плату, распределенную на следующие 4-5 лет.

Единственный вариант, при котором эта сумма уменьшится - это сокращение заработной платы бразильца в случае, если «МЮ» не сыграет в Лиге чемпионов – это условие предусмотрено в контракте.