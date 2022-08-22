Флорентино Перес прощается с Каземиро: «Спасибо, что помог нам сделать «Мадрид» еще более великим»

Сегодня «Реал Мадрид» прощается с Казеемиро. Бразилец сыграл в «сливочной» футболке 336 матчей и завоевал 18 трофеев с клубом. На мероприятии присутствовало руководство «Мадрида», перед началом было показано эмоциональное видео с лучшими моментами Каземиро в команде, после чего слово взял президент Флорентино Перес.

«Сегодня мы отдаем дать уважения одному из главных героев «Мадрида» в эту великолепную эпоху для клуба. В момент эмоционального прощания нужно поблагодарить тебя за все то, что ты сделал для «Мадрида», за то, что был образцом самоотдачи и ценностей клуба, за то, что отдавал всего себя без остатка».

«С тех пор, как ты пришел в «Реал Мадрид» почти 10 лет назад, ты стал одной из наших главных легенд. Мы проживали и делили с тобой самые эмоциональные и незабываемые моменты. Мы все очень годимся историей нашего клуба, в которой ты сыграл важнейшую роль. Ты отдавал все силы на поле, боролся в каждом матче так, как будто он последний в твоей жизни».

«Молодежь мечтает, как и ты носить эту футболку, видя тебя и твою работу, видя жертвы и уважение, но особенно самоотдачу, которую ты демонстрировал с первых дней в «Мадриде».

«Дорогой Каземиро, ты каждый день все эти годы был примером для нас и остаешься им и во время прощания с клубом. Благодаря твоему отношению к «Мадриду», ты завоевал право решать свое будущее, а мы должны уважать твое решение».

«В «Мадриде» ты выиграл все, сегодня тебя признают и уважают все мадридисты, все будут помнить тебя, как легенду клуба. Ты всегда будешь одним из нас, частью нашей семьи. Мы вместе пережили прекрасную историю, надеюсь, что когда ты однажды вернешься, то мы сможем вспомнить это время. Ты знаешь, как мы тебя любим, я хочу, чтобы ты помнил, что «Реал Мадрид» есть и всегда будет твоим домом. Спасибо, что помог нам сделать «Мадрид» еще более великим».