Анчелотти сравнялся с Моуриньо по количеству игр во главе «Реала». До Зидана – почти 100 матчей

Зато по количеству трофеев Карло уже в тройке лучших.

Карло Анчелотти сравнялся с Жозе Моуриньо и стал 6-м тренером в истории по количеству встреч, в которых он был главным тренером мадридского «Реала» - матч с «Сельтой» из Виго стал для него 178-м.

Больше теперь только у Луиса Моловны (183), Лео Бенхаккера (197), Висенте Дель Боске (245), Зинедина Зидана (263) и Мигеля Муньоса (605).

В этих 178 матчах «Мадрид» Анчелотти одержал 131 победу, сыграл 22 ничьи и потерпел 25 поражений. Меренги забили 449 голов и пропустили 155.

Завоевав восемь трофеев, дон Карло занимает третье место среди тренеров клуба, уступая только Зидану (11) и Муньосу (14).