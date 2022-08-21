Планы Модрича: хочет играть до 2024-го, «Реал» может дать еще один контракт на год

На данный момент у полузащитника есть контракт с «Реалом» до 2023 года. Однако, согласно предыдущим сообщениям, ему могут предложить еще одно продление на один год, если он покажет хороший уровень в течение сезона.

Тем временем Модричу в сентябре исполнится 37 лет. Несмотря на свой возраст, Лука остается ключевым игроком Карло Анчелотти.

«Лука Модрич – фантастический лидер для нас. Он забил самый важный гол в игре, потому что этот мяч дал нам преимущество. Дальше было немного легче. «Сельта» в первом тайме потратила много энергии, а во втором они больше страдали от наших переходов.

Мы стараемся придерживаться схемы 4-3-3, но это правда, что Вальверде – не вингер, он знает, как проникать внутрь. Когда играет Родриго, вы можете увидеть 4-3-3 более четко» – сказал главный тренер «Реала».