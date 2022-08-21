Модрич лучший! «Мадрид» громит «Сельту» в первом матче без Каземиро

«Реал Мадрид» на выезде обыграл «Сельту» (1-4), успешно пройдя испытание в первом матче без Каземиро.

Карло Анчелотти заменил бразильца так, как все и предполагали – на Тчуамени. 22-летний француз пришел в «Мадрид», как Галактико, пока еще Галактико не являясь, хотя это вопрос времени.

«Реал Мадрид» открыл счет на 14й минуте матча, когда Карим Бензема реализовал пенельти после игры рукой Тапии, забив свой первый гол в Ла Лиге в этом сезоне.

Хозяева поля ответили тем же – уже на 22й минуте пенальти был назначен в ворота Тибо Курута, мяч Пасиенсии попал в руку Милитао. С 11 метров точно пробил Яго Аспас.

Ветераны «Мадрида» продолжают вести команду за собой, и в концовке первого тайма Лука Модрич выполнил великолепный удар правой ногой после передачи Давида Алабы, когда до ворот Марчесина оставалось 18 метров.

После перерыва игра полностью была в руках «Мадрида». Уже на 56й минуте Винисиус реализовал выход один на один, Модрич сделал диагональный пас, и бразилец отправил мяч в сетку ворот.

Через 10 минут отличился Феде Вальверде, оказавшись в нужном месте в нужное время и четко пробив с правой в дальний нижний угол ворот «Сельты».

У «Мадрида» была возможность увеличить счет, когда Малье поддел Бензема, сфолив в штрафной. Эден Азар, появившийся на поле на 83й минуте вместо Винисиуса, получил возможность пробить…но неудачно – голкипер «Сельты» отбил мяч.

Вот оценки команды Карло Анчелотти от портала: