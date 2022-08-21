«Скамейка – это то, что тебе надо». Болельщики троллят новичка «Мадрида»

«Реал Мадрид» отыграл первый тайм матча с «Сельтой». В гостях «сливочные» ведут (1-2) благодаря голу Карима Бензема с пенальти и Луки Модрича после передачи Давида Алабы.

Новичок команды Антонио Рюдигер остался на скамейке запасных, пока он сыграл только один полный матч – против «Альмерии», а в Суперкубке Европы вышел в концовке матча. Это привлекло внимание болельщиков в Twitter.

«Скамейка – это то, что тебе нужно, Антонио Рюдигер».

«Удачи тебе на скамейке, Рюдигер».

«Рюдигер из «основы» «Челси» перешел на скамейку «Мадрида».

«Рюдигер, мы пытались тебя предупредить, но ты выбрал деньги».

«Как мне нравится видеть Рюдигера на скамейке».

«Рюдигер уже хорошо адаптировался на скамейке «Мадрида».

«Рюдигер рассчитывал стать большой шишкой в «Мадриде», смешно, как все обернулось».

«Ушел из «Челси», чтобы греть скамейку в «Мадриде». Наслаждайся своим местом, Рюдигер».