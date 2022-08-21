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Флорентино Перес: «Каземиро – легенда клуба, он заработал право выбирать»

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Президент «Мадрида» Флорентино Перес прокомментировал переход Казеземиро в «МЮ».

 «Каземиро – легенда «Мадрида», он заработал право решать свое будущее самостоятельно благодаря тому, что сделал для нашего клуба. В понедельник мы попрощаемся с ним и поблагодарим за все», - заверил Флорентино Перес DAZN перед матчем «Мадрида» с «Сельтой».

 «У нас большие ожидания от этого сезона. У нас отличная команда и прекрасный тренер. Мы одержимы идеей бороться до конца вместе с футболистами, которые подарили нам такие невероятные результаты в прошлом сезоне».

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