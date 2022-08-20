Девушка Феде Вальверде умоляет Каземиро не уходить в «МЮ» в сообщении по WhatsApp

Каземиро выиграл с «Мадридом» множество трофеев за 9 лет в клубе, а теперь он переходит в «МЮ», чтобы помочь Эрику Тен Хагу вывести команду из кризиса.

Футболист подпишет контракт с клубом до 2027 года и будет зарабатывать 350 000 фунтов в неделю, став третьим самым высокооплачиваемым игроком на «Олд Траффорд».

Не только товарищи по команде прощаются с Каземиро, девушка Феде Вальверде пыталась отговорить бразильца от переезда в Манчестер.

Мина Бонино обратилась к Каземиро с отчаянной просьбой, написав ему сообщение на WhatsApp.

«Не уходи, сукин ты сын».

Девушка выложила скриншот сообщения в Twitter.