Влияние Вальверде на игру «Реала» становится существеннее: этот сезон может стать его лучшим

Влияние Феде Вальверде на игру «Мадрида» становится все существеннее. В минувшее воскресенье Феде сыграл свой 150-й матч за основу «Мадрида» в возрасте всего 24 лет, и этот юбилейный выход на поле стал подтверждением того, что для Анчелотти его «Сокол» всегда должен летать. Вальверде не подвергается ротации, поскольку для итальянца он играет ключевую роль. Он является «активатором» команды.

В Альмерии «сливочным» удалось преодолеть сомнительное начало матча, причем уругваец нанес больше ударов, чем любой другой игрок «Мадрида». Четыре удара, все в створ, но с ними справился вратарь команды соперника. Тем не менее, очевидно, что Феде хочет быть не только легкими команды, но и обострять у ворот соперника. Новый удар правой ногой, который он продемонстрировал в Класико в Лас-Вегасе едва не сломал перекладину ворот «Барсы».

Статистика также говорит сама за себя: в этом сезоне Вальверде совершает удар каждые 27 минут, тогда как в прошлом сезоне он был более робким и делал это каждые 66 минут матча. Еще в прошлом сезоне тренерский штаб просил Феде чаще бить по воротам, поскольку подключение уругвайца к атаке поможет разгрузить Бензема, главного бомбардира команды.

Во втором товарищеском матче американского турне (ничья 2-2 с мексиканской «Америкой») Феде удостоился чести надеть капитанскую повязку, а в Альмерии он достиг еще одной символической цифры. Это был его 150-й матч в составе первой команды (еще 36 он провел в филиале «сливочных»). После матча Флорентино Перес ждал его с поздравлениями и памятной футболкой.

В свои 24 года, если он продолжит в том же темпе, Вальверде имеет все шансы обогнать в следующем сезоне трех культовых полузащитников «Мадрида»: Зидана (225 матчей), Фернандо Редондо (226) и Хаби Алонсо (233). Это не мелочь. В этом сезоне, например, он находится на расстоянии вытянутой руки от такой величины, как Зеедорф (155).

В Париже наметилась тенденция использования Вальверде справа в схеме 4-4-2, которая также требует от него самопожертвования в обороне. Карлетто показал ему свои карты. Он будет давать уругвайцу необходимые матчи, чтобы тот с каждым разом чувствовал себя своим на новом позиции. Ему самому это начинает нравиться. «На правом фланге не великий, но хороший Феде», – сказал «Сокол» после товарищеского матча с «Ювентусом».

Отличная физическая форма Феде является одним из элементов, на которые рассчитывает итальянский тренер для поддержания энергетического резерва в полузащите с Кроосом и Модричем (Суперкубок) и, если схема или обстоятельства изменятся, уругваец также может быть необходимой помощью в обороне для Лукаса Васкеса, когда галисиец будет играть на позиции латераля, как это было в Альмерии. Разные функциональные возможности, но одинаковая производительность игрока, который начинает достигать первой точки зрелости где-то между «Святой Троицей» и драйвом, который приносят Камавинга и Чуамени...

В Королевском клубе говорят:

«Карло ценит энергию, которую Вальверде дает команде, что заставляет всех вокруг брать с него пример и прикладывать больше усилий».

Это энергичное развертывание работает не только на атаку, но и на исправление коллективных ошибок. Вальверде – страховка жизни, потому что его скорость – вторая по величине в «Мадриде». В прошлом сезоне рекорд в Лиге Чемпионов среди «сливочных» принадлежал Милитао с максимальной скоростью 38,3 км/ч, а следующим был Вальверде, разогнавший спидометр до 37,4 км/ч.

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