Каземиро никогда не получал прямую красную. Насколько грязно он играет и что об этом пишут фанаты?

Поскольку Каземиро играет на позиции опорного полузащитника, перед ним часто стоит задача остановить атаку соперника, и, надо сказать, бразилец крайне редко совершает грубые подкаты.

В каждом из последних семи сезонов бразилец лидировал среди игроков «Реала» по количеству отборов за матч.

Несмотря на это, Каземиро еще ни разу не получал прямую красную. Более того, за «королевский клуб» его удаляли лишь дважды, и одна из этих красных карточек была получена им за задержку игры.

И болельщики «сливочных», и фанаты других клубов, даже соперников «Реала», признают, что это уникальное качество, которым обладает будущий игрок «Манчестер Юнайтед».

Однако находятся и те, кто ищет в этом заговор. Вот несколько забавных комментариев болельщиков:

«Мне будет не хватать способности Каземиро каким-то чудесным образом избегать красной карточки».

«Каземиро, когда он делает свой обычный грубый подкат и внезапно получает прямую красную».

«Болельщики «МЮ», когда Каземиро получает красную карточку в каждой игре, потому что папа Перес больше не может платить судьям и спасать его». (Надпись на картинке: «Он понял, что его переиграли»).

«Я буду скучать по злобной улыбке Каземиро после того, как он сумел избежать потенциальной красной карточкой».