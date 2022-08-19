«Мне хочется плакать»: фанаты «Реала» реагируют на переход Каземиро в «МЮ»

Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» и «Манчестер Юнайтед» достигли полного соглашения о переходе Каземиро. Даже Анчелотти подтвердил, что игрок покинет команду.
Вот как фанаты «сливочных» отреагировали на новость об уходе Каземиро:
Pantea.Hadjian: «Мое сердце разбито, но я желаю ему всего наилучшего 💔»
Sadiq Sani Babanyaya: «Мы будем скучать по тебе, Каземиро, ты навсегда останешься в наших сердцах ❤️ настоящий мадридист HALA MADRID».
Henry Morris: «Продать Каземиро — все равно, что продать половину обороны Мадрида. Но в любом случае все происходит не просто так».
Audu Suleiman Shehu: «Он выиграл все с «Реалом», теперь пусть уходит и зарабатывает деньги, мы очень ценим его, я буду любить тебя вечно, Каземиро».
Muhammad babaji Ilelah: «Мне кажется, продавать Каземиро сейчас неправильно. Помните, как мы продали Макелеле, а потом не могли найти ему замену? Почему мы совершаем ту же ошибку? Кем мы сможем заменить Каземиро?»
Yasir Mahmud: «Мне сейчас хочется плакать… Я так опустошен».
Oyekey: «Хорошая сделка для нас, я желаю Каземиро всего наилучшего в будущем. Hala Madrid».
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