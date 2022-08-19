«Мне хочется плакать»: фанаты «Реала» реагируют на переход Каземиро в «МЮ»

Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» и «Манчестер Юнайтед» достигли полного соглашения о переходе Каземиро. Даже Анчелотти подтвердил, что игрок покинет команду.

Вот как фанаты «сливочных» отреагировали на новость об уходе Каземиро:

Pantea.Hadjian: «Мое сердце разбито, но я желаю ему всего наилучшего 💔»

Sadiq Sani Babanyaya: «Мы будем скучать по тебе, Каземиро, ты навсегда останешься в наших сердцах ❤️ настоящий мадридист HALA MADRID».

Henry Morris: «Продать Каземиро — все равно, что продать половину обороны Мадрида. Но в любом случае все происходит не просто так».

Audu Suleiman Shehu: «Он выиграл все с «Реалом», теперь пусть уходит и зарабатывает деньги, мы очень ценим его, я буду любить тебя вечно, Каземиро».

Muhammad babaji Ilelah: «Мне кажется, продавать Каземиро сейчас неправильно. Помните, как мы продали Макелеле, а потом не могли найти ему замену? Почему мы совершаем ту же ошибку? Кем мы сможем заменить Каземиро?»

Yasir Mahmud: «Мне сейчас хочется плакать… Я так опустошен».