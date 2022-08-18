Говорит Мадрид
Блог

«Реал» обязали представить новый комплект формы во время матча с «Сельтой»

Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

«Реал Мадрид» должен будет представить свой третий комплект формы раньше времени. Ла Лига не разрешила Королевскому клубу использовать второй комплект сиреневого цвета для матча с «Сельтой», потому что в этом случае обе команды будут в похожих цветах, хозяева поля играют в светло-голубом.

Основной цвет третьей формы «Мадрида» – черный, полоски Adidas, герб клуба и лого спонсора Fly Emirates выполнены в желтом. На черном фоне можно увидеть серую графику, вдохновленную новым «Сантьяго Бернабеу».

Подопечные Карло Анчелотти не сыграют в сиреневой футболке, которую использовали против «Альмерии». В основной форме команда выходила на матч за Суперкубок Европы с «Айнтрахтом». Получается, что за три первых официальных матча «Реал Мадрид» представит все три формы.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные