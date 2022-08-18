«Реал» обязали представить новый комплект формы во время матча с «Сельтой»

«Реал Мадрид» должен будет представить свой третий комплект формы раньше времени. Ла Лига не разрешила Королевскому клубу использовать второй комплект сиреневого цвета для матча с «Сельтой», потому что в этом случае обе команды будут в похожих цветах, хозяева поля играют в светло-голубом.

Основной цвет третьей формы «Мадрида» – черный, полоски Adidas, герб клуба и лого спонсора Fly Emirates выполнены в желтом. На черном фоне можно увидеть серую графику, вдохновленную новым «Сантьяго Бернабеу».

Подопечные Карло Анчелотти не сыграют в сиреневой футболке, которую использовали против «Альмерии». В основной форме команда выходила на матч за Суперкубок Европы с «Айнтрахтом». Получается, что за три первых официальных матча «Реал Мадрид» представит все три формы.