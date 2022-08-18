«Реал» повышает цену на Каземиро - теперь это 70 млн евро. Клуб хочет его сохранить?

«Реал» продаст Карлоса Каземиро, если «Манчестер Юнайтед» даст 70 миллионов евро за полузащитника, сообщает ESPN Brazil.

Есть сообщения о том, что «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы Каземиро подал запрос на трансфер, чтобы снизить стоимость.

Говорят, что бразилец «серьезно думает об уходе» и сказал своим друзьям, что заинтересован в переезде.

Нет никаких сомнений в том, что Каземиро является важной частью «Реала», а это значит, что клуб не отпустит его по дешевке. Но,