Каземиро так давно в «Реале», что многие не помнят откуда он пришел. Спойлер: не из «Порту»

Каземиро стал популярным в социальных сетях после того, как стало известно, что «Манчестер Юнайтед» хочет подписать его из «Реала».

«Красные дьяволы» готовы предложить ему значительное повышение зарплаты и выгодные условия, которые, как говорят, вызывают у полузащитника интерес.

Среди всего этого внезапно кажется, что многие фанаты на самом деле забыли, откуда пришел Каземиро.

Многи болельщики уверены, что его купили у "Порту":

Но на самом деле это не так.

Бразильский полузащитник перешел в «Реал» из "Сан-Паулу" в 2013 году, изначально в аренду, которая через год превратилась в полноценный трансфер.

В 2014 году «Реал» решил отдать его в аренду в «Порту» с правом обратного выкупа.