«Каземиро, пожалуйста, нет!» Болельщики «Реала» умоляют игрока остаться

«МЮ» хочет подписать опорника до субботы.

Клуб АПЛ очень заинтересован в 30-летнем бразильском опорном полузащитнике. По информации журналиста El Chiringuito TV Хосепа Педрероля, «МЮ» хотел бы завершить переход к субботе. В «Мадриде» считают, что если трансфер и состоится, то в самое ближайшее время – то есть до субботы.

Посредник сообщил «сливочным», что манкунианцы скоро сделают предложение. В «Реале» считают, что обязаны выслушать предложение о трансфере Каземиро, если сам игрок попросит об этом. В понедельник клуб из Манчестера, занимающий 20-е место в таблице после двух поражений на старте сезона, примет «Ливерпуль».

Каземиро играет за «Реал» с 2013 года, с клубом он 5 раз выигрывал Лигу чемпионов.

Болельщики «Реала» рисуют карикатуры и умоляют бразильца остаться.

«Каземиро, пожалуйста, нет!»

Вспоминают историю, когда опорный полузащитник прервал свой отпуск и отменил поездку в Диснейленд - он сказал дочке, что у него проблемы на работе после проигрыша «Реала» «Атлетико» в предсезонке 3:7.

Сегодня Каземиро тренировался с командой.

По информации Аранчи Родригез, «Реал» категорически против трансфера, но оставляет решение за сами бразильцем.