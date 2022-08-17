Официальный сайт «Мадрида» - самый посещаемый в мире среди футбольных клубов

Официальный сайт «Мадрида» Realmadrid.com – самый посещаемый сайт среди футбольных клубов в мире. В среднем 8,4 млн пользователей в месяц просматривают его, сообщает аналитический ресурс SimilarWeb.

Клуб подтверждает эти данные на своем сайте: «на испанском, английском, арабском, французском, немецком, португальском, японском, китайском и хинди сайт Realmadrid.com просмотрели 101 млн пользователей за прошлый сезон, в целом более 473 млн просмотренных страниц, 78% трафика осуществляется через мобильные устройства».

По данным SimilarWeb, за мадридским «Реалом» следуют «Ливерпуль» (6,4 млн пользователей в месяц) и «МЮ» (4,7 млн). Согласно данным, аудитория сайта Realmadrid.com консолидирована в возрастной группе от 25 до 34 лет.