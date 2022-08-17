Каземиро стал главной целью «Манчестер Юнайтед». Все серьезно, сообщает Фабрицио Романо

«Манчестер Юнайтед» очень старался подписать Адриена Рабьо из «Ювентуса», но не смог договориться с игроком.

Теперь «Манчестер Юнайтед» нацелился на Каземиро и даже готов заплатить 60 миллионов евро за бразильского полузащитника.

«Реал» еще не получил официальное предложение от «Манчестер Юнайтед», но складывается ощущение, что они могут продать Каземиро, если «красные дьяволы» действительно заплатят такую сумму, учитывая, что ему уже 30 лет.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг лично хочет видеть в команде 30-летнего игрока.

Каземиро остается очень важным игроком для «Лос Бланкос». Полузащитнику уже за 30, но его рыночная стоимость по-прежнему составляет около 40 миллионов евро.

Этим летом «Реал» уже укрепил свою опорную зону, подписав Оренльена Тчуамени, который вместе с Камавингой и Дани Себальосом смогут стать заменой Каземиро.