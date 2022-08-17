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Анчелотти назвал двух фаворитов ЧМ-2022: в обеих сборных много игроков «Реала»

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал Францию и Бразилию двумя фаворитами на победу на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

"Бразилия и Франция — сильнейшие команды. Говоря об Аргентине, вы помните Лионеля Месси.

Испания — еще один большой игрок, за которым стоит следить. Я добавляю сюда Англию и Германию, команды, которые начали процесс обновления", — приводит слова специалиста Daily Mail.

Франция — действующий чемпион ЧМ, Бразилия не выигрывала чемпионат мира с 2002 года.

Конечно, Анчелотти будет болеть за своих игроков на ЧМ: Францию представляют Карим Бензема, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени и Ферлан Менди. Бразилию - Родриго, Винисиус Жуниор, Каземиро и Эдер Милитао. 

Больше всего легионеров "Реала" - именно из этих двух стран. Впрочем, Испанию Карло тоже назвал, хоть сейчас игроков "Реала" в сборной практически нет.

Карло поддержит и Германию - с Тони Кроосом и Антонио Рюдигером. 

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