Очередная победа Анчелотти. Смотрим статистику, по которой итальянец обошел всех тренеров «Мадрида»

«Мадрид» все-таки одержал победу над «Альмерией», хотя для этого пришлось приложить больше усилий, чем ожидалось. Карло Анчелотти продолжает демонстрировать хорошую статистику в дебютных матчах чемпионатов. Поражение от «Болоньи» в 2007 году остается единственным за 27 дебютов Анчелотти в элите, начиная с 1996 года и ничьей «Реджаны» в матче с «Палермо».

У Карло Анчелотти отличная статистика, но ни в одном клубе он не показывал таких цифр, как в «Мадриде». За 177 матчей у руля «сливочных» победа над «Альмерией» стала 130й для Карло. Таким образом итальянский специалист одержал 73,45% побед с «Мадридом». Это лучший показатель среди 10 клубов, которые он тренировал. Далее следует «Бавария» с 70%.

Любопытно, что самый низкий процент побед у Карло с его первым клубом «Реджаной», которую он вывел в Серию А - 41,46%

В следующую субботу Карло Анчелотти проведет свой 178 матч с «Мадридом» и сравняется с Жозе Моуринью. Сейчас Карло шестой по количеству игр у руля Королевского клуба.

Возглавляет список Мигель Муньос, под его руководством «Реал Мадрид» сыграл 605 матчей за 16 сезонов. Но зато по проценту побед с командой никто не может сравниться с Карло Анчелотти (73,45%).

Следом за итальянцем по проценту побед с «Мадридом» идет Жозе Моуринью (71,9%), но конечно если смотреть на разницу по трофеям, то можно увидеть насколько она велика. С итальянцем «сливочные» выиграли уже 8 кубков, в том числе дважды Лигу Чемпионов. При Моуринью «Мадрид» трижды становился чемпионом: в Кубке Короля (2011), в Ла Лиге (2012) и Суперкубке Испании (2012).