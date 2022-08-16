Трансферное окно для Марсело не закроется в сентябре

До закрытия трансферного окна остается 15 дней, а у бывшего капитана «Мадрида» Марсело до сих пор нет команды.

После 15 сезонов в Королевском клубе бразилец не может пока найти себе новой дом. Сейчас Марсело тренируется самостоятельно, в надежде, что продолжит играть.

Успокаивает тот факт, что для Марсело трансферное окно не зароется 1 сентября. В его ситуации окно открыто бессрочно.

Даже начиная с сентября Марсело сможет подписать контракт с любым клубом. Он попадает под правило ФИФА, касающееся периода регистрации игроков, согласно которому «профессиональный футболист, чей контракт истек до окончания периода регистрации может заключить соглашение с клубом вне указанного периода».

Это правило ФИФА обговаривается и в нормах Испанской Федерации Футбола, где четко сказано «футболисты, законно находящиеся без работы в результате окончания трудового договора с футбольным клубом имеют право заключать соглашения с другими клубами вне трансферного окна».

Единственным неудобством для Марсело могут стать еврокубки. По нормам УЕФА 2 сентября – это дата для регистрации игроков, которые будут выступать в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций. Для того, чтобы попасть в этот список, Марсело уже должен быть зарегистрирован в одном из клубов.

У Марслео совершенно иная ситуация, если сравнивать с Дани Алвесом. Латераль покинул «Сан-Паулу» уже после летнего трансферного окна – 30 августа 2021 ода. И хотя «Барселона» решила подписать его в конце ноября, бразилец не мог играть за «сине-гранатовых» пока не открылось январское трансферное окно. Но Марсело такими рамками не ограничен.